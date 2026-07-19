D’Amico al lavoro durante l'amichevole tra la Roma e la Primavera: il ds ripreso al telefono a Trigoria (VIDEO)

🟡🔴 Mentre la #ASRoma supera 6-0 la Primavera, Tony #DAmico è al lavoro: il direttore sportivo ripreso al telefono durante l’amichevole di Trigoria. 📞 pic.twitter.com/rJsMOh9DCD— laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Tre o meglio ancora quattro innesti per rafforzare una squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione. Gasperini si conferma il più lucido, dentro e fuori Trigoria, ne...
Sempre il solito problema. "Speravo che l'ingresso in Champions League avrebbe risolto la questione del fair play finanziario, ma non è così". La stagione romanista riparte con le parole del tecnico G...
Nuovo messaggio dei tifosi romanisti all’esterno del centro sportivo di Trigoria. Dopo il caso legato a Zeki Celik, sfumato a parametro zero nonostante un rinnovo che sembrava ormai definito prima del...
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