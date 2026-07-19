D’Amico al lavoro durante l'amichevole tra la Roma e la Primavera: il ds ripreso al telefono a Trigoria (VIDEO)

La nuova Roma prende forma anche fuori dal campo. Durante l’amichevole di questa mattina tra la prima squadra e la Primavera, terminata 6-0 per gli uomini di Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico è stato ripreso mentre parlava al telefono a bordo campo. Un’immagine che testimonia come il nuovo direttore sportivo sia già pienamente operativo nei primi giorni della sua avventura in giallorosso. Con il mercato nel vivo e diversi dossier ancora aperti, è facile immaginare che il dirigente stia lavorando per definire le prossime mosse della Roma, tra trattative in entrata e questioni legate alla rosa.

🟡🔴 Mentre la #ASRoma supera 6-0 la Primavera, Tony #DAmico è al lavoro: il direttore sportivo ripreso al telefono durante l’amichevole di Trigoria. 📞 pic.twitter.com/rJsMOh9DCD — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2026