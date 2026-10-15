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Mancini: "Forza Roma. Sempre" (FOTO)

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di R.P.
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Fin quando è rimasto in campo, Gianluca Mancini, è stato uno dei migliori. Poi l'ammonizione presa ha quasi costretto Gasperini al cambio. La mattina dopo è sempre la più dura, perché ti torna in mente quello che poteva essere e non è stato.
Il difensore giallorosso ha postato sul proprio profilo social alcune immagini del match. La frase d'accompagnamento è: "Forza Roma, sempre". La testa è al Genoa sabato sera.

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