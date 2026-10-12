News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

La Roma alza la temperatura: "Tutti i cammini portano alle stelle. 48 ore al ritorno della Champions all'Olimpico" (VIDEO)

Social Network
di R.P.
Screenshot_12-10-2026_223027_www.instagram.com
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma alza la temperatura. Con un video pubblicato sui propri social il club giallorosso lancia il conto alla rovescia: "Tutti i cammini portano alle stelle. 48 ore al ritorno della Champions all'Olimpico". Lo stemma della Champions, si vede nel video, in giro per le vie della città: da "Pianeta Terra" a via "Delle Costellazioni". Si avvicina.
RomaAS ROMAROMA-REAL MADRID

APPENA ARRIVATO

Kulenovic

Serie A, Torino-Udinese 2-1: la decide Kulenovic nella ripresa

Nell'ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese. Nel primo tempo apre Braganca e risponde Ekkelenkamp.  Nella ripresa la squadra di Abate trova la rete decisiv...

Cacciamani

Calciomercato Roma, Petrachi su Cacciamani: "Non c'erano solo i giallorossi"

Uno dei nomi maggiormente accostati nella sessione estiva di mercato alla Roma è stato Cacciamani. L'esterno del Torino è stato cercato dai giallorossi, come confermato in qualche altra occasione.  A...

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Un nuovo murales da parte di Drugi, lo street artist romano che racconta attraverso i suoi disegni la Roma. Lo ha fatto per Mourinho, che domani torna nella Capitale per poi affrontare mercoledì sera,...

Krstovic

Serie A, Atalanta-Venezia 3-1. Doppietta di Krstovic. Veneti ultimi a quota zero e Stroppa rischia

Si è chiuso pochi minuti fa il primo posticipo della Serie A, con l'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1. Partita di fatto chiusa nel primo tempo con le reti di Kessie e la doppietta di Krstovic. Pe...

NOTIZIE POPOLARI
gianluca rocchi

Como-Roma, Rocchi sul rosso a Malen: "Un grave fallo di gioco non può essere cancellato"

Zaniolo

Zaniolo esalta la Roma: "Gasperini è incredibile. Potranno dire la loro per lo Scudetto" E sul passato romanista ammette gli errori

punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "È stato bello vedere in azione quella versione della Roma" - CARMELLINI: "Gasp a Como limita i danni"

fabbri arbitro

Como-Roma: la moviola dei quotidiani. Fabbri bocciato: rosso a Malen giusto, ma prima c’era fallo. Wesley-Diao, niente espulsione

WhatsApp Image 2026-10-12 at 14.04.31

As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

Paulo Dybala

Dybala carico per il Real Madrid: "Con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più. Spero di finire la carriera in Italia"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading