Giovani in sospeso: Della Rocca, Almaviva e Mirra sono in scadenza. Attenzione alle Under 23

La situazione di Trigoria non aiuta. Perché al momento non c'è un interlocutore. Per questo sì attende l'insediamento di D'Amico, il nuovo direttore sportivo, per capire se qualcosa cambierà. Ma il tempo nella clessidra sta finendo: la Roma, infatti, sta rischiando dipende-re a zero tre pilastri della Primavera, in scadenza di contratto a fine mese. Si tratta di Mirra, Della Rocca e Almaviva, l'ex bambino che ereditò simbolicamente la fascia da capitano nel giorno dell'addio di Totti al calcio giocato. (...) La partita resta aperta, anche se il tempo è quello che è. E la mancata costruzio-ne della Roma Under 23 pesa e non poco nel quadro generale. Il pericolo, in prospettiva, è di ripetere i casi Faticanti (Juventus) e Levak (Atalanta). I ragazzi, comunque, sono in attesa di una telefonata, più che altro per chiarire i contorni di questo stallo. (...) La Roma negli ultimi mesi ha rinnovato i contratti di elementi più piccoli, come Bah, Canta, Nardin, Terlizzi, Arudini, Di Nunzio e tanti altri, compreso Seck, un difensore classe 2006 (in questo caso è scattata un'opzione automatica). Insomma, la Primavera del futuro non è scoperta, però qualcosa è rimasto in so-speso, frase involontariamente.

(corsport)