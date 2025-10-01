Vigilia di Roma-Lille, Gasperini: "Dobbiamo affrontare tutte le competizioni senza fare scelte". Ndicka: "Qui sto bene". Vicina la rescissione di De Rossi

Vigilia di Europa League per la Roma, che domani farà il suo esordio europeo casalingo contro i francesi del Lille. Come di consueto Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima della rinitura, ribadendo come la Roma in questo momento debba giocare tutte le competizione senza fare scelte. Il tecnico si è anche soffermato sui problemi offensivi, parlando di un reparto corto. Con lui in conferenza stampa Evan Ndicka, che ha smaltito gli acciacchi muscolari post Verona. Per la sfida di domani out solo i lungo degenti Dybala e Bailey. Daniele De Rossi, infine, è vicino alla rescissione con il club giallorosso, il suo nome è stato accostato alla panchina del Torino.
I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA
KONE: “OBIETTIVI? QUARTO POSTO E VINCERE L’EUROPA LEAGUE. LA ROMA È L’UNICA SQUADRA CHE HA CREDUTO IN ME L’ANNO SCORSO”
CONFERENZA STAMPA, GASPERINI: “IN ATTACCO ABBIAMO MENO ALTERNATIVE. DOBBIAMO AFFRONTARE TUTTE LE COMPETIZIONI SENZA FARE SCELTE” – NDICKA: “PRONTO PER GIOCARE. QUI STO BENE” (FOTO E VIDEO)
GASPERINI: “DOBBIAMO ACQUISTARE CREDIBILITÀ TRAMITE LE PRESTAZIONI. DOVBYK-FERGUSON? SI PUÒ FARE LA DIFFERENZA ANCHE DALLA PANCHINA”
ROMA, IN VENDITA IL NUOVO PACK PER I MATCH CON PARMA, MIDTJYLLAND E NAPOLI
NDICKA: “NESSUN SEGRETO PER LA DIFESA, SOLO TANTO LAVORO. GASPERINI? HA UN’IDEA DI GIOCO CHE PIACE A TUTTI”
LILLE: DAL RIDIMENSIONAMENTO SUL MERCATO FINO ALL’IMMORTALE GIROUD. E QUELL’INTRECCIO CON FONSECA
TRIGORIA, RIFINITURA PRE LILLE. OUT SOLO DYBALA E BAILEY (FOTO E VIDEO)
ROMA-LILLE, I CONVOCATI DI GASPERINI: OUT SOLO DYBALA E BAILEY
DE ROSSI: L’EX TECNICO GIALLOROSSO VICINO ALLA RESCISSIONE CON LA ROMA
LILLE, GENESIO: "SONO TUTTI A DISPOSIZIONE. DOMANI CAPIREMO DI CHE PASTA SIAMO FATTI" - GIROUD: "LA ROMA STA RISPONDENDO BENE ALL'ARRIVO DI GASPERINI"
