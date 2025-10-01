Ndicka: "Nessun segreto per la difesa, solo tanto lavoro. Gasperini? Ha un'idea di gioco che piace a tutti"

SKYSPORT - Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, il difensore della Roma Evan Ndicka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il centrale giallorosso ha analizzato l'ottimo avvio di stagione del reparto difensivo, il suo rapporto con il tecnico e gli obiettivi della squadra.

Evan, sei un pilastro della Roma sul piano difensivo. Qual è il segreto di questa fase difensiva con un solo gol subito su azione?

"C'è tanto lavoro in allenamento. Parliamo sempre dei piccoli dettagli, di cosa possiamo fare di più o di meno. Non c'è un segreto. Adesso stiamo bene, abbiamo cominciato bene e spero che continuiamo così. Abbiamo fatto cinque partite, ce ne sono altre trenta o quaranta. Se facciamo sempre così, è meglio per noi e per la squadra, perché quando siamo così aiutiamo la squadra".

Cos'hai pensato quando hai segnato quel gran gol contro il Nizza? È sembrato un gol da centravanti.

"Sì, mi è piaciuto molto, anche perché è arrivato un buon cross da Pellegrini. In quella zona è sempre pericoloso per gli attaccanti e anche per noi difensori. Ero molto contento per quel gol e spero di farne tanti altri".

Cosa ti piace di Gasperini? È un allenatore severo, duro, che chiede molto a livello fisico.

"È un calcio moderno. Noi siamo in campo e dobbiamo adattarci a tutte le situazioni, non è un grande cambiamento. È un'idea di gioco che piace a tutti, prima di tutto a noi giocatori. E penso che si sia visto che stiamo tutti bene in campo".

Dove volete arrivare tra campionato ed Europa League?

"È troppo presto. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo migliorare e continuare così. Poi, se vinceremo tante partite e faremo bene, se ne potrà parlare. Ma per me è ancora troppo presto".

