Roma-Lille, i convocati di Gasperini: out solo Dybala e Bailey

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, che segnerà l'esordio stagionale europeo dei giallorossi, il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per domani. Out soltanto i lungo degenti Bailey e Dybala. Questa la lista completa:
Portieri: Svilar, Gollini, Marcaccini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy
(asroma.com)