LIVE - Trigoria, rifinitura pre Lille: squadra in campo. Out Dybala e Bailey (FOTO)

Archiviata la vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona, la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico contro il Lille nel match valido per il secondo turno della fase campionato di Europa League. Oggi, giornata di vigilia della partita, la squadra giallorossa effettuerà alle 15 l'allenamento di rifinitura in vista della gara europea. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà la seduta in diretta.

LIVE

15:43 - Ulteriori dettagli dalla rifinitura: oltre ai giocatori già menzionati, si è allenato in gruppo anche Sangaré. Presenti ovviamente anche i portieri, con Svilar che ha lavorato fisso con una squadra, mentre gli altri due si sono alternati nell'altro gruppo.

15:41 - Arrivano le prime indicazioni di formazione dalla seduta. Gasperini ha diviso la squadra in due gruppi.

Giocano con la casacca: Ndicka, Ghilardi, Hermoso; Rensch, Pellegrini, Kone, Angeliño; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

Senza la casacca: Ziolkowski, Mancini, Celik; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Baldanzi, Ferguson, Pisilli.

15:40 - Da segnalare la presenza in gruppo di Tommaso Baldanzi, regolarmente in campo con i compagni nonostante non sia stato inserito nella lista UEFA per la competizione.

15:39 - È di nuovo presente il direttore sportivo Ricky Massara a seguire l'allenamento.

15:25 - Inizia la seduta di rifinitura: la squadra è appena scesa in campo: assenti Paulo Dybala e Leon Bailey. Presente Gianluca Mancini, il quale ha un cerotto sul volto dopo il colpo ricevuto contro l'Hellas Verona.

15:15 - In attesa dell'inizio della rifinitura, l'unico calciatore presente in campo è Devis Vasquez. Il portiere non rientra in lista UEFA e si sta allenando a parte.