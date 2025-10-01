GASPERINI: "Dobbiamo acquistare credibilità tramite le prestazioni. Dovbyk-Ferguson? Si può fare la differenza anche dalla panchina"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia della partita contro il Lille, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni.

Come si prepara una sfida simile sul piano fisico e mentale?

"Bisogna avere la forza di dimenticare le vittorie. Il calcio ormai è questo, si gioca ogni tre giorni e bisogna avere la capacità di riciclarsi nonostante le energie nervose che si spendono. Soprattutto se si gioca contro un avversario di qualità e tecnico come il Lille".

Come risponde la squadra alle nuove sollecitazioni?

"La squadra sta rispondendo bene, soprattutto in virtù del fatto che stiamo inserendo nuovi giocatori. Sei partite sono significative, non tanto per i risultati quanto per l'atteggiamento e la voglia di fare la partita".

Dovbyk e Ferguson come stanno vivendo la loro alternanza?

"Il fatto di giocare così tante partite è un vantaggio per me e in certi ruoli è possibile fare la differenza più da subentranti che non da titolari, mi viene in mente Muriel a Bergamo. Anche con l'Atalanta tendevo a ruotare molto i giocatori offensivi. Loro hanno la fortuna di poter giocare sempre a differenza di altri reparti, di essere partecipi in tutti gli incontri e sanno di poter essere decisivi anche dalla panchina".

Cosa pensa delle parole di Koné? Ha detto che punta a vincere l'Europa League...

"Sono più d'accordo con Ndicka che ha detto che bisogna aspettare e che siamo solo all'inizio della stagione. Ci vuole ambizione ovviamente, ma ora serve prima di tutto acquistare credibilità a suon di buone prestazioni".

Il suo giudizio su Giroud?

"Un giocatore straordinario. Nonostante passino gli anni per tutti, sempre più calciatori riescono ad allungare la propria carriera. Probabilmente è merito degli allenamenti, ciò permette ai tifosi di poter godere ancora a lungo di questi grandi campioni. Si tratta di un aspetto che fa riflettere".