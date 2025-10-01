De Rossi: accordo raggiunto con la Roma per la rescissione

Daniele De Rossi è vicino alla rescissione con la Roma. Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, l'ex tecnico giallorosso è in procinto di rescindere il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, rinunciando a circa 4 milioni di euro. Nei giorni scorsi era stato accostato alle panchine di Monza e soprattutto Torino.

Secondo gli aggiornamenti forniti dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Roma e Daniele De Rossi hanno raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto.