Torino, si valuta l'esonero di Baroni: contatti per il nuovo allenatore, spunta l'opzione De Rossi

L'avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino non è iniziata nel migliore dei modi e dopo appena cinque giornate di campionato l'allenatore è a rischio esonero. I granata hanno ottenuto 4 punti (frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte) e si trovano al quindicesimo posto in classifica. Come svelato dal giornalista Matteo Moretto, la società sta valutando l'addio del tecnico e ha già allacciato i contatti per il nuovo allenatore. Secondo Alfredo Pedullà, Daniele De Rossi ha voglia di tornare ad allenare e rappresenta un'opzione per la panchina del Torino.

