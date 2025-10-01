Lille, Genesio: "Sono tutti a disposizione. Domani capiremo di che pasta siamo fatti" - Giroud: "La Roma sta rispondendo bene all'arrivo di Gasperini"

Alla vigilia della sfida di Europa League conto la Roma, il tecnico del Lille Bruno Genesio ha parlato in conferenza stampa. Con lui Olivier Giroud. Queste le loro parole:

L'intervento di Genesio:

Il bollettino medico?

"Sono tutti rientrati a disposizione. Vedremo domani prima della partita".

In campionato avete il PSG nel prossimo turno. Pensa a fare turn-over?

"Non mi piace questa parola, sembra che su alcuni non si conti: siamo un gruppo e tutti possono giocare. Chiaro che teniamo a mente la serie di partite che stiamo affrontando".

Questo è il momento giusto per giocare questi big match?

"Al Lens sappiamo perché è andata male. Contro il Lione non abbiamo concretizzato, nonostante le tante occasioni create. Questa contro la Roma è la giusta occasione per autovalutarci e sapere di che pasta siamo fatti".

Può valere l'esperienza in Champions della passata stagione in Europa League?

"L'esperienza è fondamentale. Abbiamo giocato nello scorso anno contro big club, affronteremo domani una squadra dello stesso calibro a quelle affrontate nella passata stagione".

Come lo vede Buoaddi?

"Il ragazzo è maturo, nonostante la giovane età. lavora molto e sta crescendo: ha preso massa muscolare. Deve fare meglio nelle conclusioni: adesso ha iniziato a cercarle durante le partite. Deve ancora lavorare tanto. Si deve lavorare sul mantenere una certa continuità nelle prestazioni".

L'Intervento di Giroud

Come sta? Ha portato la sua esperienza nello spogliatoio?

"Io mi sento sempre positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, abbiamo visto molti video della Roma. Veniamo da una sconfitta, ma vogliamo fare bene. Metto la mia esperienza a disposizione dei giovani. Lo faccio da inizio stagione".