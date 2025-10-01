Roma, in vendita il nuovo pack per i match con Parma, Midtjylland e Napoli

Nuova opportunità per i tifosi della Roma di assicurarsi un posto all'Olimpico per i prossimi impegni casalinghi. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente la messa in vendita del secondo "pack" stagionale, un pacchetto che comprende tre partite tra campionato ed Europa League.
Nello specifico, il pack include la sfida di Serie A contro il Parma, l'appuntamento europeo contro i danesi del Midtjylland e il big match di campionato contro il Napoli. Come comunicato dalla società, i prezzi per questo pacchetto partono da 30 euro a partita. I tifosi interessati possono trovare tutte le informazioni e procedere all'acquisto sul sito ufficiale del club.
(asroma.com)