Trigoria, Bailey si scalda per il Viktoria Plzen. La Roma studia il colpo Zirkzee per gennaio. Stadio, Veloccia: "Il progetto entro la fine dell'anno"

La Roma torna al lavoro a Trigoria dopo il giorno di riposo e le buone notizie arrivano subito dal campo: Leon Bailey continua ad allenarsi con il gruppo e si è reso protagonista anche di uno splendido gol in partitella. Mentre la squadra prepara la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, a tenere banco sono però le voci di mercato, con il nome di Zirkzee che si fa sempre più caldo per gennaio e il suo allenatore, Amorim, che non chiude del tutto alla sua partenza. Nuovi aggiornamenti sul fronte stadio: sia l'assessore Veloccia che il presidente della Regione Rocca hanno infatti confermato i progressi nell'iter, con il progetto definitivo atteso entro la fine dell'anno.
I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA
MANCHESTER UNITED, AMORIM: "ZIRKZEE E MAINOO VOGLIONO GIOCARE. CI SONO SEMPRE RUMORS, MA ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI PER FARE UNA BUONA STAGIONE"
IN THE BOX - MANCO DAR FORNARO
TRIGORIA, RIPRESA VERSO IL VIKTORIA PLZEN: BAILEY IN GRUPPO. SPLENDIDO GOL DEL GIAMAICANO IN PARTITELLA (FOTO E VIDEO)
SETTORE GIOVANILE, TUTTE VITTORIE PER LA ROMA: TRIPLETTA DI SPERLONGA IN UNDER 16 E RIMONTA A VERONA PER L'U18. TRIS DELLA PRIMAVERA CONTRO IL CAGLIARI
MOURINHO: "CIÒ CHE RAPPRESENTA IL LEGAME TRA ME, ROMA E I ROMANISTI RESTERÀ SEMPRE UN MOTIVO DI GRANDE ORGOGLIO"
ROMA, PER L'ATTACCO C'È ZIRKZEE: È ALLA PORTATA, PIACE A GASP E VUOLE TORNARE IN ITALIA
STADIO ROMA, VELOCCIA: "PROGETTO DEFINITIVO ENTRO L'ANNO". ROCCA: "GLI UFFICI STANNO VERIFICANDO CHE LO STADIO SI POSSA FARE"
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO
LR24