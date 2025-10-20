Manchester United, Amorim: "Zirkzee e Mainoo vogliono giocare. Ci sono sempre rumors, ma abbiamo bisogno di tutti per fare una buona stagione"

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sullo scarso minutaggio concesso a Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo. L'attaccante è un obiettivo della Roma in vista di gennaio e anche il centrocampista, seguito in estate, è stato accostato al club giallorosso. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils: "Zirkzee e Mainoo sono nostri giocatori, abbiamo bisogno di tutti per fare una buona stagione. Alcuni non stanno giocando, ci sono sempre rumors e notizie sul nostro club... I giocatori vogliono giocare, soprattutto in vista del Mondiale, e gli agenti parlano in continuazione con loro. Io sono concentrato sul presente e sul futuro del Manchester United, non su dichiarazioni esterne".

Mainoo?

"Come molti altri calciatori, vuole giocare di più. Non ho parlato con lui prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato, ma l'ho fatto questa settimana. Non voglio che Mainoo pensi che io abbia parlato con lui solo per trattenerlo. Credo molto in lui, ma alcuni di voi pensano che non giocherà più. Credo che possa fare molto meglio, può migliorare molto e voglio aiutarlo. Avrà delle opportunità come gli altri ragazzi".