Calciomercato Roma, si monitora Zirkzee: concorrenza forte in Premier, West Ham in pole

Il futuro di Joshua Zirkzee resta al centro delle voci di mercato in vista di gennaio e la Roma, come riportato ieri, resta tra i club che monitorano la situazione. A fare il punto è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che nel corso di un aggiornamento su YouTubeha fornito importanti dettagli sullo scenario che si sta delineando attorno all'attaccante del Manchester United. La chiave di tutto è lo scarso utilizzo del giocatore, che ha collezionato appena 82 minuti in stagione. Se questo trend dovesse continuare, Zirkzee cercherà attivamente una nuova sistemazione. L'ostacolo più grande per i club italiani, però, arriva dalla Premier League: il West Ham, infatti, è tra i club più interessati e avrebbe già avviato i primi contatti.

Per quanto riguarda l'Italia, si è parlato di Roma e Como, ma la pista lariana non sembra percorribile al momento. Per la Roma e le altre squadre italiane, le trattative si trovano ancora allo stato embrionale. La situazione, dunque, è da monitorare, con il West Ham al momento in pole position e tanti club pronti a fare un passo nelle prossime settimane se l'olandese non dovesse trovare più spazio a Manchester.

