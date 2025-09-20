Calciomercato Roma, Mainoo non gioca allo United: i giallorossi restano alla finestra

La Roma continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti in vista della finestra di trasferimenti di gennaio. Un nome accostato ai giallorossi è quello di Kobbie Mainoo, mediano classe 2005 di proprietà del Manchester United. Secondo le indiscrezioni riportate dal noto portale Transfermarkt, la Roma, insieme alla Juventus, starebbe tenendo sotto stretta osservazione la situazione del giocatore. Mainoo, il cui trasferimento in estate era stato bloccato dal Manchester United, non ha ancora trovato spazio da titolare in questa stagione sotto la guida di Rúben Amorim. Questa mancanza di minutaggio potrebbe spingere il calciatore a considerare una partenza a gennaio per trovare maggiore spazio.

I giallorossi avevano già mostrato interesse per il giocatore durante l'estate, considerandolo un profilo adatto al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. La Roma resta quindi vigile sull'evolversi della situazione, pronta a proporre un'operazione in prestito.

