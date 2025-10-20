ORSI: "Peggio l'errore di Dybala di quello di Dovbyk" - CASANO: "Gasperini sperimenta perché non si fida dei centravanti"

Sabato sera la Roma ha perso 0-1 in casa contro l'Inter e tra i vari episodi analizzati e commentati dalle voci dell'etere romano ci sono quelli che hanno visto protagonisti Dybala, Dovbyk e Svilar. Per Fernando Orsi: "Tra Dovbyk e Dybala l’errore più grave sotto porta è quello dell’argentino". Mario Mattioli sul portiere: "Svilar aveva tutto il tempo per valutare, non si può prendere una rete così...". Checco Oddo Casano: "Gasp non sperimenta perché fa l'alchimista, ma perché davanti non si fida dei due centravanti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Nel secondo tempo la Roma ha cambiato marcia e ha avuto le chance per pareggiare contro l'Inter, ma questi attaccanti non segnano. L'occasione di Dovbyk era difficile? Ma per favore… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Tra Dovbyk e Dybala l’errore più grave sotto porta è quello dell’argentino (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il gol subito? Svilar aveva tutto il tempo per valutare, non si può prendere una rete così... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non è mai stata così in alto in classifica negli ultimi 5 anni e contro l'Inter ha dimostrato di potersela giocare anche con le big. Gasp non sperimenta perché fa l'alchimista, ma perché davanti non si fida dei due centravanti. Se avesse un top lo avrebbe lasciato fuori contro l'Inter? Nessun dramma ma anche nessun dorma: la squadra ora deve dare seguito a quel secondo tempo di sabato... (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport, 104.2)

Le scelte iniziali di Gasperini hanno fortemente inciso sul rendimento della squadra, ingenerando confusione in alcuni calciatori. Non a caso con l'inserimento del centravanti, nella ripresa, la Roma è nettamente migliorata. Basta con l'esperimento del falso nove che oggettivamente non funziona... (TIZIANO MORONI, Rete Sport, 104.2)

Ferguson? Se è tornato in condizione di giocare dall'inizio fossi in Gasperini punterei per 10 partite su di lui, anche per capire se è in grado di poter essere protagonista. Peggio dell'attuale Dybala e di Dovbyk non può essere... (DAVID ROSSI, Rete Sport, 104.2)

La Roma nel secondo tempo avrebbe meritato di pareggiare sicuramente, ma credo che le scelte di Gasperini rispetto all'undici iniziale abbiano fortemente inciso sul rendimento della squadra. La formazione fatta dal tecnico è stata bizzarra... (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport, 104.2)

Mai visto la Roma schiacciare l'Inter come nel secondo tempo di sabato. C'è delusione per la sconfitta, perché anche un punto oggi ti consegnerebbe una classifica molto allettante, ma sono d'accordo con Gasperini, nella ripresa si è vista una Roma che fa ben sperare e occhio all'inserimento di Bailey (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

La Roma è oggettivamente meno forte rispetto all’anno scorso, il secondo posto in classifica è già di per sé un piccolo miracolo. Dybala falso nueve? Quando sono entrati gli attaccanti veri non è cambiato granché... (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

In futuro Gasperini schiererà in attacco Bailey, Dybala e Soulé perché ha capito che sono gli unici che possono dargli qualcosa in più. La Roma con un centravanti vero sarebbe prima in classifica (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Le scelte di Gasperini contro l'Inter? Il campo ha detto che sono state sbagliate, non hanno funzionato. Ndicka ha giocato la sua peggior partita con la maglia della Roma (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)