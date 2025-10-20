Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia

[...] La Roma di Gasperini fatica a segnare soprattutto con le punte centrali. Per questo il tecnico, grazie al ritorno di Bailey e Dybala, punterà nelle prossime settimane a formare un attacco leggero e altamente tecnico per sopperire al digiuno del gol di Ferguson (a secco da un anno coi club) e all’apatia di Dovbyk che è comunque in vantaggio rispetto all’irlandese nelle gerarchie di Gasp. Ovviamente si tratta di situazioni di “emergenza” come le ha definite il tecnico di Grugliasco. Che a gennaio si aspetta un rinforzo in quella zona del campo occupata negli anni da grandi bomber come Pruzzo, Batistuta, Dzeko o Lukaku. E la candidatura forte porta al nome di Joshua Zirkzee. [...] Il suo entourage lo ha proposto in Serie A dove l’ex Bologna ha dimostrato di poter dire la sua. Tra le squadre maggiormente interessate c’è proprio la Roma, che potrebbe sfruttare la soluzione del prestito visto che difficilmente Zirkzee partirà dallo United a titolo definitivo. [...] I giallorossi, invece, la porta l’hanno aperta e stanno studiando il modo di far spazio all’olandese, che non vuole perdere la possibilità di andare al Mondiale e che piaceva a Gasperini già ai tempi dell’Atalanta per il modo in cui lavora con la squadra. Lo stipendio è alla portata: 3,6 milioni, che diventerebbe 1,8 visto che la Roma pagherebbe solo metà annualità. Ora bisogna trovare lo spazio in rosa. Dovbyk convince maggiormente Gasperini di Ferguson, ma a differenza dell’irlandese è di proprietà del club e quindi può portare a un’entrata economica. [...] Non si scarta nemmeno la possibilità di interrompere, con il placet del Brighton, il prestito dello stesso Ferguson per permettergli di trovare maggiore spazio altrove. [...]

