Trigoria, ripresa verso il Viktoria Plzen: Bailey in gruppo. Splendido gol del giamaicano in partitella (FOTO e VIDEO)

La Roma torna a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini in seguito alla partita contro l'Inter. Da questa mattina la squadra giallorossa inizierà la preparazione in vista della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, valida per la terza giornata della fase campionato e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Dopo aver esordito contro i nerazzurri, Leon Bailey è pienamente recuperato e anche oggi si è allenato con il resto del gruppo: l'esterno giamaicano ha partecipato alla consueta partitella e si è reso protagonista di uno splendido gol a giro con il sinistro dal vertice dell'area di rigore.

La seduta è iniziata con il classico torello, che ha scatenato polemiche e risate per una presunta irregolarità commessa da Gianluca Mancini sulla pressione di Evan Ndicka. Successivamente Mancio ha sfoggiato un balletto ironico davanti a Manu Koné, il quale è stato sbeffeggiato per non aver intercettato il pallone entro il tempo limite. L'allenamento si è concluso con delle ripetute e i calciatori sono apparsi particolarmente affaticati.

