Mourinho: "Ciò che rappresenta il legame tra me, Roma e i romanisti resterà sempre un motivo di grande orgoglio"

José Mourinho torna a parlare della Roma e dell'esperienza in giallorosso. L'ex tecnico giallorosso ha ricevuto il premio “Eccellenza del Mediterraneo” e Pari Opportunità, conosciuto come “l’Oscar del Mediterraneo”, nell’ambito della manifestazione promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Ecco le sue parole: "Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento ‘Eccellenza del Mediterraneo’. Ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resterà sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille".