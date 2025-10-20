Stadio Roma, Veloccia: "Progetto definitivo entro l'anno". Rocca: "Gli uffici stanno verificando che lo stadio si possa fare"

Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma, ha parlato a margine di un evento al MAXXI e si è lasciato andare a una previsione sul nuovo Stadio della Roma che lascia ben sperare i tifosi giallorossi. Le sue parole: "La Roma sta predisponendo gli ultimi elaborati del progetto definitivo, che avremo entro l’anno. Penso di poter dire che i tifosi lo troveranno sotto l’albero di Natale"

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha aggiunto: "Anche questa è una contaminazione positiva? Sì, anche se soprattutto economica, importante. La Regione ha una responsabilità sull’impatto ambientale e tutti gli uffici stanno verificando che lo stadio si possa fare. Però è importante che Roma e Lazio abbiano il loro stadio"