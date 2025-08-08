Roma, Ziolkowski a un passo. Si allontana Echeverri, ma spuntano Eguinaldo e Sima. Ferguson in gruppo, la squadra arriva a Liverpool per la sfida all'Everton

Un'altra giornata intensa sul fronte calciomercato per la Roma, che nella notte ha registrato importanti passi avanti per il difensore polacco Ziolkowski, trovando un accordo totale sul contratto. Mentre si registra una frenata per l'obiettivo Echeverri, emergono nuove piste dall'Inghilterra per l'attacco: si tratta di Reiss Nelson dell'Arsenal, Abdallah Sima del Brighton e Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk. Sul fronte uscite, si è diffusa in mattinata la voce di un interesse saudita per Evan Ndicka, ma lo stesso difensore ha prontamente smentito, dichiarando di vedersi alla Roma per puntare alla Champions. Ufficiale invece la cessione di Oliveras al Celta Vigo, con la Roma che mantiene il 50% sulla futura rivendita.
Parallelamente, la squadra ha proseguito la preparazione in vista della nuova stagione. Presso il centro sportivo St. George's Park è andata in scena una visita speciale di Claudio Ranieri, che si è intrattenuto a colloquio con Gasperini. Dopo il rientro in gruppo di Ferguson, la squadra ha concluso la prima parte del ritiro in Inghilterra, arrivando in serata a Liverpool. Dal ritiro sono arrivate anche le parole cariche di ambizione dei nuovi acquisti Koné e Ghilardi, e la conferma di El Shaarawy sul voler dare il massimo per la maglia. Infine, in serata è arrivata la notizia che lo storico stemma ASR tornerà ufficialmente sulle maglie da gioco a partire dalla stagione 2026-27.
IL TEMPO - SOULE: "VOGLIO VINCERE CON LA ROMA"
IL TEMPO - FRENATA ECHEVERRI. SPUNTA EGUINALDO
CALCIOMERCATO ROMA: NELLA NOTTE CONTATTI POSITIVI PER ZIOLKOWSKI. CONTRATTO CONCORDATO AL 100%
GASPORT - CALCIOMERCATO ROMA: IL BOLOGNA PENSA A PISILLI
CALCIOMERCATO ROMA: SIRENE SAUDITE PER NDICKA. IL GIOCATORE RIFLETTE
RITIRO ROMA: FERGUSON TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO. NEL POMERIGGIO LA PARTENZA PER LIVERPOOL
KONÉ: "MAI AVUTO DUBBI SULLA SCELTA DI VENIRE A ROMA. NON CI MANCA NULLA PER ARRIVARE IN CHAMPIONS"
CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: OCCHI PUNTATI SU NELSON DELL'ARSENAL. SU DI LUI ANCHE FULHAM E CRYSTAL PALACE
NDICKA: "FUTURO? MI VEDO ALLA ROMA. VOGLIAMO FARE BENE IN EUROPA LEAGUE E ANDARE IN CHAMPIONS"
GHILARDI: "NON SENTO LA PRESSIONE, IN CAMPO SARÒ UN GLADIATORE. GASPERINI CI CHIEDE TANTO SUL PIANO FISICO E MENTALE"
RITIRO INGHILTERRA, RANIERI ARRIVATO AL ST. GEORGE'S PARK: COLLOQUIO CON GASPERINI DURANTE L'ALLENAMENTO (FOTO)
EL SHAARAWY: "CI SONO I PRESUPPOSTI PER FARE BENE. LA FASCIA È UN ONORE, HO SEMPRE DATO TUTTO PER LA ROMA" (VIDEO)
CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: OCCHI SU SIMA DEL BRIGHTON
CALCIOMERCATO ROMA: OLIVERAS PASSA AL CELTA VIGO, AI GIALLOROSSI IL 50% SULLA RIVENDITA
RITIRO ROMA: LA SQUADRA È ARRIVATA A LIVERPOOL (VIDEO)
ROMA, LO STEMMA STORICO ASR TORNERÀ SULLE MAGLIE NELLA STAGIONE 2026-27
