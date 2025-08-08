BIAFORA: "Echeverri vuole davvero la Roma, ma è complicato quando c'è una chiusura tale dal City"- TRANI: "Roma in ritardo dal punto di vista numerico"

Tiene banco il mercato in casa Roma. Tra i tanti nomi per l'esterno d'attacco, sembra sfumare Claudio Echeverri: "Vuole davvero venire alla Roma, ma quando c’è una resistenza così forte da parte di un club come il City diventa complicato", ha spiegato Filippo Biafora. Si concentra sul numero di acquisti invece Ugo Trani: "La Roma è in ritardo, servono ancora quattro giocatori perché Gasperini vuole cambiare anche Dovbyk".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Forse Gasperini ha un po’ sottovalutato la storia della fascia da capitano. Qui ha una storia e tradizione diversa dalle altre piazze e, in qualche misura, merita rispetto (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma è incompleta. Se prendi Gasperini devi dargli delle garanzie: i cinque/sei giocatori canonici bisogna darglieli (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è in ritardo dal punto di vista numerico. Si parla di seconda punta, terzino sinistro e un altro difensore oltre a Ziolkowski, ma vi dico per certo che i giocatori da prendere sono quattro perché Gasperini vuole cambiare pure il centravanti (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

In caso di un'offerta importante per Ndicka la Roma vorrebbe arrivare a due giocatori, ovvero Fabio Silva o un attaccante simile e un difensore al posto dell'ivoriano (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Echeverri vuole davvero venire alla Roma, ma quando c’è una resistenza così forte da parte di un club come il City diventa complicato. Ad oggi non c’è stata la minima apertura al prestito (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

El Aynaoui mi piace molto, in allenamento è forte forte… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

La sconfitta contro l’Aston Villa è stata utile perché frena entusiasmi e certezze che non hanno ragione di esistere (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, Radio Radio Lo Sport, 104.5)