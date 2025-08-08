Ritiro Roma: Ferguson torna ad allenarsi in gruppo. Nel pomeriggio la partenza per Liverpool

Dopo la seduta a porte aperte di ieri pomeriggio, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina nell'ultimo giorno di lavoro al St. George's Park. Buone notizie per Gian Piero Gasperini, dato che Evan Ferguson, dopo l'affaticamento muscolare, è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a tornare per l'amichevole contro l'Everton. La Roma partirà per Liverpool nel pomeriggio, dove domani affronterà i Toffees.