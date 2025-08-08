Frenata Echeverri. Spunta Eguinaldo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Poco più di tre settimane alla fine del mercato, con ancora diverse operazioni da completare tra entrate e uscite. Massara, in ritiro al seguito della squadra, sta in particolare lavorando su due piste, il difensore centrale e l'esterno alto a sinistra. Per rinforzare il pacchetto arretrato gli sforzi della Roma si stanno concentrando su Ziolkowski, che ieri ha giocato da titolare nella sfida persa dal Legia Varsavia con l'AEK Larnaca. La trattativa per il giovane polacco può essere chiusa da un momento all'altro, con una base d'intesa trovata per sei milioni più bonus. Ancora da limare e finalizzare qualche dettaglio contrattuale con l'agente del classe 2005: non sarà un problema e la fumata bianca è dietro l'angolo. Sul fronte attacco è sempre più in salita la pista Echeverri, con la Roma che già da qualche giorno ha iniziato a guardare a delle alternative. Il Manchester City non ha fatto alcun tipo di apertura su una formula che permetta ai giallorossi di avere un futuro controllo sul ragazzo. Neanche ricalcando quanto fatto tra il Real Madrid e Como per Nico Paz: gli inglesi vogliono mandarlo al Girona per controllarlo in ogni dettaglio, anche se per ora Echeverri sta facendo muro su questa idea. Lui continua a cullare il sogno di vestire la maglia della Roma, ma a queste condizioni non ci sono margini e nel frattempo gli occhi della dirigenza si sono spostati su altri nomi. Tra questi c'è anche quello di Eguinaldo, ala sinistra in forza allo Shakhtar Donetsk (che spara altissimo, sui 40 milioni, per Kevin), che lo valuta poco meno di 15 milioni di euro. Il suo profilo, ventenne esterno di piede destro, rientra nell'identikit che stanno cercando a Trigoria ed è un nome che piace molto. Ma sicuramente non è l'unico sul quale si stanno posando gli occhi di Massara, attento ai «saldi» in arrivo in Premier League.

Il ds è anche al lavoro per le uscite di Gollini, Kumbulla, Hermoso e probabilmente Salah-Eddine, tenuto in panchina da Gasperini contro l'Aston Villa. Possibile un prestito per il laterale olandese, arrivato a gennaio per 8 milioni di euro più 2 di bonus, ma con un ingaggio inferiore al milione netto. E se va via si cercherà ovviamente un sostituto, con caratteristiche diverse da quelle di Angeliño. A meno di scossoni è destinato a rimanere alla Roma Rensch: ieri il suo agente si è presentato nel ritiro di Burton Upon Trent ed ha avuto un lungo colloquio con Massara per parlare della situazione del ragazzo. Non si muove nulla per il centrocampo, con El Ayanoui che sta conquistando tutti all'interno del club.