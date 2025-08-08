Calciomercato Roma: Oliveras passa al Celta Vigo, ai giallorossi il 50% sulla rivendita

Jan Oliveras saluta nuovamente la Roma. Il terzino spagnolo lascia infatti la Capitale per accasarsi al Celta Vigo, come annunciato da Gianluca Di Marzio. L'iberico nella passata stagione ha militato in prestito alla Dinamo Zagabria, coi quali però non è mai sceso in campo anche a causa di alcune magagne fisiche. Nei giorni scorsi il classe 2004 sembrava destinato ad approdare in Qatar all'Al Sadd, ma la trattativa è saltata all'ultimo. Ora invece per l'ex Espanyol si aprono le porte della Galizia, dove spera di ritrovare continuità e minutaggio.

Emergono alcuni dettagli in più sulla cessione di Oliveras al Celta Vigo. Come riporta Fabrizio Romano infatti, il trasferimento è a titolo definitivo, con la Roma che mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Lo spagnolo volerà domani in patria per le visite mediche, mentre la firma è prevista per lunedì.