Ritiro Inghilterra, Ranieri arrivato al St. George's Park: colloquio con Gasperini durante l'allenamento (FOTO)

Dopo essere mancato per l'amichevole contro l'Aston Villa di due giorni fa a causa di problemi con il volo, Claudio Ranieri ha raggiunto la Roma in ritiro in Inghilterra a St. George's Park. L'ex tecnico giallorosso ha seguito l'allenamento odierno della squadra e ha avuto un colloquio con mister Gian Piero Gasperini. Sir Claudio sarà presente per la sfida di domani contro l'Everton alle 16:00 ora italiana.