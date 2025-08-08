Roma, lo stemma storico ASR tornerà sulle maglie nella stagione 2026-27

La Roma tornerà allo storico stemma 'ASR', ma i tifosi dovranno attendere ancora una stagione. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Footy Headlines, l'iconico logo con la Lupa Capitolina e il monogramma ASR farà il suo ritorno ufficiale sulle maglie da gioco e su tutto il materiale tecnico a partire dalla stagione 2026-27.

Il motivo del rinvio è di natura puramente produttiva. Le divise per la stagione 2025-26, realizzate da Adidas, erano già in fase di progettazione e produzione avanzata quando il club, lo scorso giugno, ha ufficializzato la decisione di tornare allo stemma precedente. Non è stato quindi possibile intervenire sui kit in uscita per la prossima stagione, che manterranno l'attuale logo introdotto nel 2013.

La stagione 2025-26 sarà dunque l'ultima per l'attuale stemma. Dalla stagione successiva, verrà ripristinato il logo utilizzato dal 1997 al 2013, una decisione accolta con grande favore dalla tifoseria giallorossa.

(footyheadlines.com)

