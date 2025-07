Trigoria, domani la ripresa. Il 24 previsto un test contro il Pomezia. Calciomercato Roma: Ferguson ha svolto le visite mediche, domani quelle di Arena. Sempre più vicino Wesley del Flamengo

Oggi Gian Piero Gasperini ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori, che domani torneranno a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Dopo la vittoria per 14-0 nel test contro il Trastevere, giovedì 24 è in programma una nuova amichevole contro il Pomezia. Nei prossimi giorni sarà comunicato se il tecnico della Roma aprirà nuovamente i cancelli alla stampa.

Continua a muoversi, poi, il calciomercato in entrata della Roma. Il ds Frederic Massara ha intensificato i contatti con il Flamengo per arrivare all'accordo definitivo per Wesley. Il terzino classe 2003 è vicinissimo a vestire la maglia giallorossa ma, prima del via libera, i brasiliani vorrebbero assicurarsi un nuovo sostituto. In giornata, poi, i giallorossi si sarebbero provati ad inserire nella trattativa tra Salisburgo e Ajax per il trasferimento del trequartista Oscar Gloukh. I lancieri, però, sono in vantaggio e hanno già trovato l'accordo con il club austriaco a 15 milioni di euro più bonus.

Infine, Evan Ferguson in giornata ha svolto le visite mediche e si attende soltanto la sua ufficialità come nuovo giocatore della Roma. L'attaccante irlandese, arrivato dal Brighton in prestito con diritto di riscatto, sceglierà il numero 11 lasciato libero da Artem Dovbyk. Domani, invece, sarà anche la giornata di Antonio Arena. Il giovanissimo attaccante classe 2009 arrivato dal Pescara svolgerà le visite mediche e sarà aggregato alla Primavera. Il 16enne è dunque pronto ad iniziare la sua avventura a Roma.

