Ecco Fergugon. Roma, gol del futuro: arriva in prestito, è il primo irlandese

C'è da scommetterci su, il primo pensiero sarà stato quello di aver fatto la scelta giusta. Perché quando ieri sera Evan Ferguson è sbarcato all'aeroporto di Ciampino (intorno alle ore 20.20) ha trovato circa 70 tifosi ad accoglierlo. [....] Ferguson oggi svolgerà le visite mediche al Campus Bio Medico di Trigoria, poi la firma sul contratto, le foto di rito, la prima intervista in giallorosso e poi via, da domani già al servizio di Gasperini. Primo irlandese della storia della Roma, arriva con un prestito fissato a tre milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 35. Al giocatore uno stipendio più alto rispetto a quello che aveva al Brighton (1,2 netto), dove con i bonus può superare anche 2 milioni. Con lui la Roma trova non solo un'alternativa a Dovbyk (che domani tornerà ad essere abile, dopo l'affaticamento che gli ha fatto saltare la sfida di sabato contro il Trastevere), ma probabilmente anche un concorrente assai importante per il centravanti ucraino. [...] Del resto, è vero che Ferguson viene da una stagione incolore e deludente (appena una rete in 23 partite giocate tra Brighton e West Ham) ma è anche vero che c'è stato un momento in cui in Premier League veniva considerato un predestinato. Al di là della valutazione (che era schizzata fino a oltre 60 milioni), ma anche nella considerazione degli opinion maker inglesi. In rete si trova infatti un video della tv ufficiale della Premier League dove dopo la tripletta segnata al Newcastle (nel settembre 2023, Ferguson divenne il quarto giocatore più giovane della storia a segnare tre reti in una sola partita di Premier), l'irlandese venne descritto come un possibile misto tra Kane e Shearer. [...] E allora toccherà a Gasperini rilanciarlo nel modo migliore, lui che è capace di far splendere un po' tutte le prime punte. L'irlandese al Gasp piace perché è sicuramente più dinamico di Dovbyk, ma probabilmente anche più cattivo dal punto di vista agonistico. L'impressione è che - soprattutto all'inizio - o giocherà uno o giocherà l'altro. Ma è anche vero che con l'affinamento dei meccanismi e magari in situazioni di emergenza, i due potrebbero anche giocare insieme. [...] Doppio centravanti con alle spalle un trequartista che può girare tra Dybala (favorito), Soulé o Pellegrini. Insomma, ci sarà anche tempo di sperimentare, anche se Ferguson intanto ho solo un grande cruccio: tornare presto a far gol.

(Gasport)