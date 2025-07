Gasperini va di fretta e chiede altri tre colpi

Una domenica di mezzo non disperde l'eco delle parole di Gasperini. E tantomeno i due arrivi nelle ultime ore - El Ayanoui e Ferguson, sbarcato ieri sera a Ciampino (operazione in prestito oneroso di 3 milioni più 35 per il riscatto) - leniscono le preoccupazioni esternate con garbo ma fermezza dal tecnico di Grugliasco sabato pomeriggio dopo la prima amichevole stagionale contro il Trastevere. La Roma è in ritardo, c'è poco da girarci intorno. Lo è in alcuni ruoli chiave (attaccante a sinistra di piede destro e centrale difensivo, anche se Ghilardi è ad un passo); in altri di contorno (portiere di riserva, vice Angeliño più un altro centrale difensivo se uscirà Hermoso) e in reparti che oggi sembrano completi (mediana) ma che nel prossimo futuro - previa qualche cessione - potrebbero vedere l'arrivo di qualche calciatore gradito (leggi O'Riley). Nella lista non figura l'esterno destro soltanto perché la Roma è convinta di far sbarcare Wesley in settimana. [...] Entro mercoledì Gasperini dovrebbe dunque abbracciare il laterale carioca e iniziare a studiare un'altra squadra. Perché se è vero che il test con il Trastevere (vinto 14-0) lascia il tempo che trova non possono non essere stati notati alcuni dettagli: 1) Pronti, via si è ripartiti da Dybala (operato a Londra al tendine semitendinoso della coscia sinistra a marzo e già in campo, quando la prima prognosi parlava di metà agosto) anche in una posizione che lo stesso tecnico ha definito «soluzione d'emergenza» 2) Ogni anno c'è la corsa a toglierlo dai campetti dei titolari sui quotidiani, poi alla fine gioca quasi sempre. Il riferimento è a Cristante che in assenza di Pellegrini ha anche indossato la fascia di capitano al

posto di Mancini (nessun caso, è la policy del tecnico: chi ha più presenze con la squadra ed è in campo, porta i gradi) 3) Soulé a sinistra. Tradotto: ad eccezione della posizione dell'argentino (apparso un po' spaesato) sembrava la Roma dello scorso anno. E quando manca un mese all'inizio del campionato, non è un bel segnale. Gasperini lo ha rimarcato e

si augura in cuor suo di non dover più tornare sull'argomento. [...] Il cantiere Roma è appena avviato ma prima di sabato (quando andrà in scena il terzo test contro il Kaiserlautern alle ore 18) Gasp si augura di avere con sé sia Wesley che Ghilardi. Ieri il centrale difensivo del Verona non è stato convocato per l'amichevole contro il Rovereto (ufficialmente perché ancora non in condizione essendo arrivato in ritiro soltanto da 4 giorni). Il Verona chiede 12 milioni, Massara è convinto di arrivare a dama con 10 più l'ausilio dei soliti bonus. Somma che potrebbe essere ulteriormente abbassata se nell'affare

entrerà il baby Cherubini. [...] Occhio a Laurienté: il trasferimento saltato con il Sunderland lo fa tornare ad essere un obiettivo (costo 20 milioni). [...]

(Il Messaggero)