Instagram, Arena saluta il Pescara: "Il mio tempo qui è giunto al termine, grazie a tutti coloro che sono stati parte di questo viaggio"

Il giovane attaccante classe 2009 Antonio Arena sarà presto un giocatore della Roma. E il calciatore, su Instagram, ha salutato il Pescara con un lungo messaggio: "Il mio tempo a Pescara è giunto al termine, e dire addio non è mai facile. Questi ultimi due anni hanno significato per me, molto di più di quanto possa spiegare. Sono stati pieni di sfide, crescita e momenti indimenticabili con persone che non dimenticherò mai. Grazie a tutti coloro che sono stati parte di questo viaggio poiché il vostro supporto ha fatto tutta la differenza. Me ne vado con nulla altro che rispetto e gratitudine, e guarderò sempre a questo capitolo con orgoglio."

