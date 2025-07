Calciomercato Roma, dall'Olanda: tentativo di inserimento per Gloukh, vicino all'Ajax

La Roma sta cercando un inserimento all'ultimo minuto per strappare Oscar Gloukh all'Ajax. Secondo fonti vicine al club italiano, i giallorossi sarebbero entrati nella corsa al calciatore israeliano. L'Ajax è avanti, ma l'interesse dei giallorossi sta spingendo gli olandesi a chiudere il più in fretta possibile. La Roma ha già manifestato interesse con il Red Bull Salisburgo e sta preparando una proposta. L'Ajax aveva trovato un accordo, secondo la testata olandese, per 15 milioni di euro più bonus.

(telegraaf.nl)

