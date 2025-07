Wesley Franca, ora dopo ora, si avvicina sempre di più alla Roma. Come scrive Alfredo Pedullà, c'è l'intesa totale con il giocatore sull'ingaggio: un quinquennale con base 2,4-2,5 milioni più bonus a salire. Questa sera è previsto un vertice per il via libera definitivo del Flamengo.

#Wesley-#Roma: accordo totale sull’ingaggio, quinquennale con base 2,4-2,5 milioni più bonus a salire. Stasera il vertice per il via libera del #Flamengo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2025