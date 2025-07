Fratello di chi?

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Dagli insulti a El Aynaoui alle teorie personali che diventano sentenze. Nell'ultimo weekend è andato in onda di tutto nell'orbita della Roma. Partiamo da un malvezzo italiano. Si identifica sotto la stessa fede calcistica gli individui più diversi tra loro. Retorica allo stato puro. Così come esistono commercialisti bravi o truffatori, avvocati per bene o senza scrupoli, salumieri generosi o ladri, anche fra le tifoserie risiedono persone di specchiata lealtà e farabutti, persone leali e miserabili in vendita. Fa gioco, nelle radio come sui social, parlare di fratellanza, usare l'hashtag #brotherood e cazzate varie. Escamotage acchiappalike di bassa qualità. Per fortuna, non siamo tutti uguali. Che si ami la Roma, la Lazio, la Juventus, una milanese o il Napoli, bisogna sempre sapere distinguere. Lasciando che siano i mass media nazionali a fare in modo becero di tutta l'erba un fascio.

Prendete il caso El Aynaoui. La Roma individua in lui un obiettivo. Fra pareri incompetenti da pescare fra radio, TV, inviati, streamer e battitori liberi, il centrocampista del Lens diventa la pietra dello scandalo perché la massa spesso costruisce le sue credenze basandosi sui finti passaparola: Gasperini chiede Rios ma Massara gli porta uno che l'allenatore manco vuole. Apriti cielo. Sugli account social di El Aynaoui piovono insulti, minaccette di subumani dimenticati da dio, armati dalla disinformazione sempre più imperante. Gentucola con mille maschere che al primo gol o al primo assist dell'ex Lens sarà poi pronta a gridare che è il nuovo Nainggolan.

Voi considerate fratelli certi disagiati soltanto perché dicono di tifare Roma? O punti di riferimento taluni esperti che disintegrano o esaltano calciatori in base a due minuti di filmato su YouTube? Auguri. Io non me li auguro neanche come vicini di fornetto al cimitero dopo il trapasso. Ogni tifoseria, come ogni categoria umana e professionale, annovera singoli illuminati e masse informi da tenere ai margini della società. Nel frattempo, El Aynaoui è sbarcato due giorni fa a Roma, con una bella accoglienza riservatagli dai tifosi all'aeroporto. Vita reale.

In the box - @augustociardi75