Wesley e Ghirardi la Roma affonda

IL TEMPO (L. PES) - Non c'è due senza tre, o forse meglio dire quattro. Chiusi gli acquisti di El Aynaoui e Ferguson, la Roma accelera per regalare altri due rinforzi a Gasperini, che soltanto due giorni fa dopo il primo test amichevole si è lasciato andare in uno sfogo, dai

toni comunque moderati, sul ritardo del mercato. I prossimi due rinforzi che Massara conta di chiudere entro pochi giorni sono Wesley e Ghilardi. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina El Aynaoui, sbarcato nella tarda serata di sabato a Ciampino, ha svolto le visite mediche e poi firmato il contratto quinquennale che lo legherà ai giallorossi. Poi è stato il turno di Ferguson. L'attaccante irlandese è sbarcato a Ciampino poco dopo le 20 di ieri accolto da quasi cento tifosi e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Operazione col Brighton in prestito oneroso da 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 38. Il classe 2004 farà compagnia a Dovbyk nel reparto offensivo, dove però il tecnico si aspetta almeno un altro rinforzo con caratteristiche diverse da quelle dei due centravanti. Úna seconda punta che abbia passo e gol nelle gambe, ma intanto Massara è impegnato a portare a Trigoria altri due calciatori.

Il ds giallorosso, infatti, attende soltanto il via libera dal Flamengo per Wesley. L'accordo è stato raggiunto a 25 milioni più bonus, con un ruolo determinante del calciatore che desidera fortemente il trasferimento a Roma e ha rifiutato altre destinazioni spingendo col club per arrivare a dama. Prima dell'ok definitivo, però, serve il sostituto, col ds Boto che è già alla ricerca di profili compatibili con le possibilità del Flamengo e del regolamento. Per poter tesserare un altro giocatore, infatti, quest'ultimo deve essere brasiliano, e aver totalizzato meno di 7 presenze nel campionato verdeoro. Tra i nomi che circolano in Sudamerica c'è quello di Vinicius Tobias dello Shakhtar. Intanto nella notte il Flamengo ha giocato contro la Fluminense e Wesley, nonostante i continui segnali social, era tra i convocati.

Non ha preso parte all'amichevole del Verona contro il Rovereto, invece, Ghilardi. Il ventiduenne difensore gialloblù è sempre più vicino alla Roma, che in queste ore sta trattando sul prezzo del cartellino dopo l'apertura totale del ragazzo, che ha messo i giallorossi in cima alla sua lista dei desideri. Il ds scaligero Sogliano continua a chiedere 10 milioni senza bonus, col 50% dell'incasso che andrà alla Fiorentina, ma la Roma tenta di abbassare le pretese. Non è escluso che nella trattativa possa rientrare anche il giovane Cherubini, che con Ghilardi condivide il procuratore. In uscita si avvicina l'ufficialità di Gollini alla Cremonese: operazione in prestito secco con i giallorossi alla ricerca del nuovo dodicesimo alle spalle di Svilar. Si chiude, infine, la telenovela Rios. Il colombiano è un

nuovo giocatore del Benfica per un affare da 30 milioni di euro. Il 10% del cartellino appartenente al centrocampista verrà spalmato negli anni tra bonus alla firma e ingaggio. L'ultima offerta di Massara era stata da 25+3 e 10% di futura rivendita. Il colpo in mediana, perciò, al momento è rimandato, anche in relazione ad eventuali altre cessioni ad oggi non programmate.