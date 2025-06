Rinnovo abbonamenti a gonfie vele. Mercato: spuntano Tagliafico e Tessmann, saluta Paredes. Il sacrificato potrebbe essere N'Dicka

Manca sempre meno alla fatidica data del 30 giugno, giorno entro il quale la Roma dovrà realizzare una sostanziosa plusvalenza per rientrare nei parametri imposti dalla Uefa. Il tempo stringe dunque, e il nome del sacrificato potrebbe essere quello di Evan N'Dicka. Per trattenere il difensore però, il club giallorosso ha provato a sondare il mercato saudita per Abraham, il quale dovrebbe rifiutare l'offerta dello Zenit. Paredes da lunedì sarà invece un nuovo giocatore del Boca Juniors, che pagherà la clausola da 3,5 milioni di euro.

Sul fronte entrate invece, in attesa di ultimare le cessioni, sono diversi i nomi che circolano. Sulla fascia sinistra si monitora anche il profilo di Nicolas Tagliafico, che si libera a zero tra due giorni. Sempre dal Lione spunta anche Tanner Tessmann, già seguito la scorsa estate quando era in forza al Venezia.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, prosegue a gonfie vele la campagna: oggi infatti è stata raggiunta quota 32mila rinnovi, un dato migliore rispetto alla passata stagione, ennesimo segnale dell'amore dei tifosi nei confronti della squadra. Inoltre, prima del ritiro in Inghilterra, si è aggiunta un'altra amichevole in famiglia contro il Cannes, club transalpino sempre di proprietà dei Friekdin, il 31 luglio.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, IL TEMPO STRINGE. SERVONO 13 MILIONI, SE ANGELINO NON VA TOCCHERÀ A NDICKA

IL MESSAGGERO - ABRAHAM OFFERTO IN ARABIA. PAREDES VIA, ANGELINO QUASI. TAGLIAFICO L'IDEA A COSTO ZERO

LA REPUBBLICA - PER NDICKA SI FA AVANTI IL GALATASARAY

CORSERA - MASSARA CERCA RINFORZI IN LIGUE 1 FRANCESE: DA TAGLIAFICO A FOFANA

CALCIOMERCATO ROMA: ANGELINO NEL MIRINO DEL GIRONA

CALCIOMERCATO ROMA: TORNA DI MODA IL NOME DI TESSMANN PER IL CENTROCAMPO

RITIRO ROMA, ALTRA AMICHEVOLE "IN FAMIGLIA": IL 31 LUGLIO TEST CONTRO IL CANNES DEI FRIEDKIN

ABBONAMENTI: RAGGIUNTA QUOTA 32.000 RINNOVI. SUPERATO IL DATO DELLO SCORSO ANNO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'ARGENTINA: PAREDES-BOCA, LUNEDÌ IL PAGAMENTO DELLA CLAUSOLA. INDOSSERÀ LA MAGLIA N.5

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24