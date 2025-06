Abraham offerto in Arabia. Paredes via, Angelino quasi. Tagliafico l'idea a costo zero

Arriva il 30 giugno, la Roma entro due giorni dovrà incassare circa 15 milioni di plusvalenze. Sta per essere formalizzata la cessione di Paredes al Boca Juniors, ma non basta. [...] Nelle casse della Roma entreranno 3.5 milioni di euro (2 di plusvalenza). Servirà un'altra cessione. Angelino è il prescelto da sacrificare, ma dopo la fumata nera con l'Al Hilal, si sono aperti spiragli in Premier a Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland ed è stato proposto in Arabia Saudita. Interessa all'Al Nassr, l'ex squadra di Pioli, non ancora sostituito. Il ds sta provando a cedere anche Tammy Abraham e Eldor Shomurodov. [...] L'obiettivo è chiaro: Massara non vuole privarsi di Ndicka, ma senza una cessione nel week end sarà lui ad essere sacrificato il 30 giugno. L'ivoriano, nel frattempo, ha aperto al trasferimento in Premier League e su di lui ci sono Arsenal, Newcastle e Manchester United, e c'è anche il Galatasaray. La Roma lo valuta 30 milioni. Tramontata sul nascere l'idea di uno scambio con Ismael Koné del Marsiglia. Troppo ampia la differenza tra i cartellini. Per ora la questione è solo congelata. [...] Sulla lista di Massara per rinforza-

re il pacchetto arretrato c'è sempre Lucumì. La clausola da 28 milioni di euro scadrà il 10 luglio. Inoltre, è stato offerto Senesi: l'ex Feyenoord è in uscita dal Bournemouth. Occhi anche su Cresswell e Goglichidze. Nelle ultime ore i giallorossi hanno intensificato i

contatti con l'entourage di De Cuyper. È lui il preferito per sostituire Angeliño in caso di addio. [...] Dall'altra parte, invece, il preferito è Wesley del Flamengo. L'esterno brasiliano ha aperto al trasferimento in Italia, ma c'è anche la Juve. Per rinforzare l'attacco prende quota il nome di Mikautadze. [...]

(Il Messaggero)