Roma, il tempo stringe. Servono 13 milioni, se Angelino non va toccherà a Ndicka

[...] Servono 12-13 milioni in plusvalenze, dunque, e subito. E la cessione di Leandro Paredes al Boca (con il pagamento della clausola da 3,5 milioni) non può bastare. Ecco perché sono ore decisive per il passaggio di Angeliño all'Al Nassr, sedotto e abbandonato dall'Al-Hilal e ora nel mirino dell'Al-Nassr oltre che di Girona e Sunderland. La trattativa prosegue a ritmo serrato [...] In attesa di offerte restano pure Celik, Cristante e Baldanzi. Ma solo in caso di possibilità di plusvalenza. [...] Se lo stallo dell'operazione Angeliño dovesse continuare, la Roma rischierebbe di dover così di dover sacrificare un titolare. E l'indiziato numero uno per una cessione eccellente resta sempre lui, Evan Ndicka. Il difensore ha già detto no all'Olympique Marsiglia, ma è tentato dalla Premier. Il Manchester United sembra interessato, come Arsenal e Newcastle, laddove in serata si è sparsa la voce di un sondaggio del Galatasaray. Il prezzo fissato per l'addio dell'ivoriano si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza piena (essendo arrivato il difensore a parametro zero), ma che poi costringerebbe la Roma a prendere almeno due difensori centrali sul mercato in entrata. [...]

Per altro verso, il club può sorridere sul fronte dei soldi risparmiati sugli stipendi lordi dei giocatori che, dalla prossima stagione, non faranno più parte della squadra. Da Mats Hummels (che quest'anno ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo) allo stesso Paredes tornato in Argentina, i giallorossi guadagneranno circa 12,5 milioni di euro per la loro fuoriuscita e in futuro, forse, anche qualcosina in più. In questo contesto, si inserisce anche la riduzione dell'ingaggio del medesimo El Shaarawy che, con il rinnovo del contratto degli scorsi mesi, è passato dal guadagnare 3,5 milioni a 1,5 più bonus. [...] La Roma deve stare attenta costantemente al suo bilancio, muovendosi con un eventuale scostamento accettabile per l'Uefa: in pratica, il club non deve assolutamente superare i limiti imposti, ossia 60 milioni di debito aggregato, ma può anche sforare di poco e correre il rischio al massimo di ricevere una multa. In due giorni, però, il club è sicuro di poter centrare l'obiettivo-plusvalenze. La corsa continua.

(Gasport)