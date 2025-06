Massara cerca rinforzi nella Ligue 1 francese: da Tagliafico a Fofana

Ricky Massara apre il dossier Ligue 1. Per costruire una Roma più adatta al gioco di

Gian Piero Gasperini, il nuovo ds ha scelto la Francia come punto di partenza. [...] L'Olympique Lyonnais è stato retrocesso in Ligue 2 dalla Dncg, l'organo di controllo finanziario del calcio francese, per via di una pesantissima esposizione debitoria che tocca i 500 milioni. [...] Il primo nome sul taccuino è quello di Georges Mikautadze, centravanti georgiano classe 2000, protagonista con 17 gol e 11 assist nella scorsa stagione con la maglia del Lione. I giallorossi lo avevano già cercato la scorsa estate e poi a gennaio, ma le richieste erano ritenute fuori mercato. Ora il prezzo può scendere a 20 milioni. [...]

Sempre dal Lione potrebbe arrivare Nicolás Tagliafico, argentino in scadenza: sarebbe la soluzione ideale se partisse Angelino e non si sbloccasse l'arrivo di De Cuyper dal Brugge. Altri due nomi sotto osservazione: Malick Fofana, esterno belga del 2005 valutato 30 milioni ma trattabile, e Corentin Tolisso, mediano di esperienza. Piace anche il centrale Moussa Niakhaté, ma la Coppa d'Africa potrebbe essere un deterrente. [...] Frank Kessié, oggi all'Al-Ahli, è stato proposto: l'ingaggio da 14 milioni è il vero ostacolo. Piace anche Ismael Koné, centrocampista del Marsiglia, conosciuto da Massara ai tempi del Rennes. [...]

(corsera)