FELICI: "Più probabile che saluti Ndicka che Angelino" - MAIDA: "Lo spagnolo al 95% rimarrà"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mi sembra che Gasperini non impazzisca per N’Dicka. Forse non tutti i giocatori della Roma sono adatti al gioco di Gasperini, ma lui è una persona intelligente, se li farà andare bene, non possono cambiare venti giocatori. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 105.5)

La Roma con il ritorno di Massara ha fatto un salto di qualità. La chiave di queste 48 ore potrebbe essere Abraham (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma cede Abraham risolve tanto ma non tutto. Mi aspetto che il club prenda il nuovo Dodò e non nomi come Tagliafico (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Fair Play finanziario? Alla fine una soluzione la troveranno. Saluterà Angelino? Probabilmente píù Ndícka al momento. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Credo che Massara riuscirà in qualche modo a ottenere i milioni necessari per le plusvalenze. Angelino? Al 95% resta alla Roma (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Plusvalenze? Mi dicono che bisogna stare tranquilli, ma mancano davvero poche ore... (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sulle scadenze del 30 giugno, credo che la Roma abbia la situazione sotto controllo, quello che sta accadendo alla Lazio invece è molto più complesso... (GUIDO D'UBALDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Ci lamentiamo sempre di Dovbyk, ma il centravanti deve fare gol decisivi: nelle ultime partite la Roma vince con Como, Cagliari, Lecce, Fiorentina grazie alle sue reti che hanno portato punti (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)