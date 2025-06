Roma, per Ndicka si fa avanti il Galatasaray

[...] In casa Roma, in questi ultimi tre giorni di giugno, non si fanno prigionieri: potenzialmente, tutti i calciatori della rosa sono sul mercato. [...] Il ds giallorosso intanto continua a battere i sentieri già impostati. Il primo è quello che riguarda Ndicka. Dopo lo stop alla trattativa con il Marsiglia per lo scambio di cartellini con Kone, nelle ultime ore il Galatasaray si è fatto avanti con un sondaggio per il difensore ivoriano. I giallorossi lo valutano 30 milioni di euro, ma visti i tempi ristretti a 25 si può chiudere. [...] Per questo la speranza della Roma rimane quella di ricevere un'offerta più ricca dalla Premier League, dove l'agente del giocatore sta sondando il terreno per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze del club entro il weekend.

(la Repubblica)