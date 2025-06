Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Tessmann per il centrocampo

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della nuova stagione e potrebbe approfittare della situazione del Lione, retrocesso in Ligue 2 a causa dei debiti. Oltre all'attaccante Georges Mikautadze, il club giallorosso starebbe valutando ulteriori profili della società francese: secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'ultima idea è l'ex Venezia Tanner Tessmann. Lo statunitense era già stato cercato dalla Roma nell'estate del 2024 e ora rappresenta un'opzione per il centrocampo come Matt O'Riley del Brighton e Franck Kessié dell'Al-Ahli.

(gasport)