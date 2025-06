Francia: Lione retrocesso in Ligue 2

L'Olympique Lione retrocede in Ligue 2 per decisione della Direzione nazionale di controllo e gestione: è la notizia che giunge dalla Francia. Secondo quanto riferito, il presidente John Textor e il direttore generale Michael Gerlinger sono stati ascoltati dall'organo di competenza (DNCG) per evitare la retrocessione amministrativa decisa il 15 novembre scorso ma nulla è cambiato. Il Lione può ancora appellarsi alla decisione. Tra i giocatori che militano nel club c'è anche l'ex giallorosso Nemanja Matic.

(lequipe.fr)

