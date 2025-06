Mikautadze ora è un'occasione

La Roma lo aveva cercato prima la scorsa estate, quando poi approdò al Lione, poi lo scorso gennaio ma la richiesta del club francese era fuori mercato: adesso invece potrebbe diventare addirittura un'occasione. Perché Georges Mikautadze inevitabilmente lascerà il club francese. [...] Il Lione martedì è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 dalla DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio professionistico, a causa del mancato rispetto dei parametri economici richiesti. [...] Ed ecco allora che la Roma potrebbe tornare a pensare al centravanti georgiano che tanto piaceva nei mesi scorsi e che prima era inavvicinabile per la richiesta di 30 milioni: ora il prezzo può scendere a venti. [...]

Del resto il diesse conosce bene il mercato francese e i giocatori della Ligue One, anche lui è un estimatore del centravanti che nell'ultima stagione ha realizzato 17 gol e servito 11 assist. [...] Lui, ma non solo. Ci sono altri nomi che possono interessare alla Roma. [...] Il difensore ventinovenne Moussa Niakhaté, esperienza e fisicità ma in inverno pronto a giocare la Coppa d'Africa. [...] Ha origini guineane ma è belga invece Malick Fofana, la giovane ala sinistra che ha realizzato 11 reti e servito sei assist: il suo valore è di circa trenta milioni. [...] In mezzo al campo oltre a Tolisso c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Tanner Tessmann, ex Venezia, 23 anni e grande fisicità. [...]

