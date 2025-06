Scatto De Cuyper, l'alternativa è Tagliafico

La prima scelta e l'alternativa. La fascia sinistra giallorossa ha due candidati forti pronti a sostituire Angelino e probabilmente anche Anass Salah-Eddine. Il tavolo da titolare è riservato al nome di Maxim De Cuyper, per il quale il Bruges ha stabilito un prezzo "di favore" di 20 milioni vista la volontà del terzino di lasciare il Belgio dopo tanti anni

di fedeltà. Poco più di quanto aveva intenzione di offrire la Roma che ha già ricevuto il

gradimento da parte di De Cuyper, spinto sia dalla stima per Gasperini sia dall'amore per

la città, tra le preferite della fidanzata del 24enne. [...] E in queste ore e stato offerto alla Roma anche il cartellino di Nicolas Tagliafico, che tra due giorni si libererà dal Lione ed e in cerca di un club che giochi le coppe. [...] A Trigoria si esamina l'operazione (a zero), cosi come procedono le valutazioni su Franck Kessie, che potrebbe prendere lo spazio lasciato da Paredes. Il centrocampo potrebbe essere il reparto più rivoluzionato considerato che,

oltre a Matt O'Riley del Brighton, si valuta (sempre in uscita dal Lione) anche il profilo

dell'americano Tanner Tessmann per aumentare le scelte di Gasperini. [...]

(Gasport)