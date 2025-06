Calciomercato Roma: Angelino nel mirino del Girona

La Roma è chiamata a ottenere circa 13 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario imposti dalla UEFA e in uscita c'è anche Angelino. Il terzino era stato a un passo dall'Al-Hilal prima del Mondiale per Club ma alla fine le parti non hanno trovato l'accordo e ora sulle sue tracce ci sono Al-Nassr e Sunderland. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche il Girona si sarebbe unito alla corsa per il calciatore spagnolo ma il tempo stringe.

(gasport)