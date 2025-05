Trigoria, allenamento a due giorni da Atalanta-Roma. Presente anche Dan Friedkin. Ranieri: "Nuovo allenatore? Non dipende dalla Champions". La Femminile batte la Fiorentina e centra il terzo posto

La Roma si è riunita oggi a Trigoria per continuare a preparare la sfida contro l'Atalanta di lunedì sera. La delicata partita contro la Dea sarà decisiva per la qualificazione in Champions League dei giallorossi. Claudio Ranieri non potrà contare, però, sul capitano Lorenzo Pellegrini che si è infortunato e ha finito in anticipo la sua stagione. Ospite del centro sportivo Fulvio Bernardini anche il presidente Dan Friedkin che si è intrattenuto in una chiacchierata con Florent Ghisolfi, Mile Svilar e con il tecnico della Roma.

Alle 12:30, si è poi tenuta la conferenza stampa di Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha risposto ad alcune domande dei giornalisti riguardanti il prossimo allenatore, il tema dell'incontro con Dan Friedkin e la sfida decisiva di lunedì contro l'Atalanta. Su chi prenderà il suo posto il prossimo anno, l'allenatore di San Saba non si è espresso, ma, ha rassicurato i tifosi che comunque il suo ingaggio non dipenderà dalla posizione che la Roma raggiungerà in campionato.

Giornata speciale anche per la Roma Femminile. La squadra di Spugna, dopo un'annata difficile, batte per 0-1 la Fiorentina e blinda il terzo posto che vale la qualificazione in Champions League. Decide il gol di Manuela Giugliano.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - RIECCO DAN FRIEDKIN: A TRIGORIA SI FA LA ROMA

GASPORT - SVILAR, LA ROMA ASPETTERÀ L'ESTATE PER VALUTARE OFFERTE IMPORTANTI

CORSPORT - PELLEGRINI VORREBBE UN REGALO

LE FÉE: "A ROMA HO AVUTO TRE ALLENATORI. DE ROSSI MI VEDEVA COME NUMERO 8, DOPO IL SUO ESONERO NON HO AVUTO LA FIDUCIA DEL TECNICO"

GASPORT - STADIO ROMA: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ENTRO IL 21 GIUGNO

CONFERENZA STAMPA, RANIERI: "BUONISSIMO INCONTRO CON DAN FRIEDKIN, IL PROGETTO NON DIPENDE DALLA CHAMPIONS. RUOLO FUTURO? SARÒ UN GARANTE DELLA SOCIETÀ" (VIDEO)

ATALANTA: ANCORA A PARTE LOOKMAN. RESTA IN DUBBIO PER LA ROMA

TRIGORIA, -2 ALL'ATALANTA: SORRISI E LAVORO (FOTO E VIDEO)

FEMMINILE, FIORENTINA-ROMA 0-1: DECIDE GIUGLIANO, GIALLOROSSE QUALIFICATE IN CHAMPIONS

FOTO - TRIGORIA, DAN FRIEDKIN CON LA SQUADRA: SORRISI CON RANIERI, GHISOLFI E SVILAR

NUOVO SHOW DI MOURINHO IN CONFERENZA: "COME SCELGO LA FORMAZIONE? LANCIO IN ARIA 25 MONETE"

LR24