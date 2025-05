Nuovo show di Mourinho in conferenza: "Come scelgo la formazione? Lancio in aria 25 monete"

José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce, ha nuovamente fatto parlare di sé per il suo modo di comunicare. Dopo la vittoria per 4-1 sull'Istanbul Basaksehir, un giornalista in conferenza stampa gli ha fatto notare di aver utilizzato ben 31 formazioni diverse in questa stagione.

La risposta dello Special One è stata sorprendente: "Ho 25 monetine e le lancio in aria. I giocatori che atterrano sul tavolo sono i titolari. Quelli che cadono vanno in panchina. Vado anche in discoteca nei fine settimana e mi diverto. È così che scelgo la mia formazione titolare". La risposta ha suscitato ovviamente sorpresa e ilarità tra i cronisti presenti.

Da quando è al Fenerbahce, Mourinho ha ottenuto 32 vittorie in 52 partite, con la squadra ancora aritmeticamente in corsa per il titolo nella Super Lig turca.